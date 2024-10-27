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Российские силы уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионами РФ

МО РФ: российские ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионами РФ

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что пресекло попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

Отмечается, что попытки предпринимались с 14:30 до 15:00 по московскому времени.

Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области и два над территорией Калужской области.

Днем в воскресенье, 27 октября, сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 украинских дронов в небе над Брянской областью. В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины пытались атаковать регион в период с 13:30 до 14:30 (совпадает с мск). Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В ночь на 22 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские БПЛА повредили одну из местных котельных и нежилую постройку.

Ранее в Государственной думе РФ назвали условие прекращения атак БПЛА на регионы страны.

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