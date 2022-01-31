В Раде испугались нового достижения Украины

Депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале отреагировал на запуск Украиной всех имеющихся в стране энергоблоков АЭС.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — написал депутат в Telegram.

30 января стало известно, украинская национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС.

Таким образом, впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому на территории государства планируется построить пять энергоблоков Хмельницкой АЭС, их общая стоимость составит около $30 млрд.

Ранее члены Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины высказали мнение, что стране может грозить повторение катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.