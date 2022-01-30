«Генерал-майор НАТО» выманил у россиянки более 1 млн рублей

Жительница Оренбургской области пожаловалась в полицию на лже-генерал-майора НАТО, который выманил у нее более 1 млн рублей, обещая приехать к ней в Россию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

По информации ведомства, 55-летняя жительница Бузулукского района общалась с мужчиной, представившимся сотрудником вооруженных сил НАТО, генерал-майором по имени Берн из Германии, с августа 2021-го по январь 2022 года. Он говорил, что готов переехать в Россию, но для этого ему нужны финансы. Женщина поверила знакомому и, чтобы найти необходимые суммы, оформила несколько кредитов в разных организациях на общую сумму 1 186 100 рублей, а затем перевела эти средства на указанный счет.

Спустя некоторое время женщина поняла, что «жених» не приедет, и обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у клиентки банка 400 млн рублей.