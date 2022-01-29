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В Нижнем Новгороде арестовали кассира банка за кражу 26 млн рублей

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В Нижнем Новгороде арестовали кассира местного банка по подозрению в краже 26 млн рублей. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратился представитель службы безопасности кредитной организации и сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе.

Сотрудник банка Ксения, подозреваемая в хищении денег, рассказала на допросе, что потратила присвоенные средства на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах.

Коллеги девушки в регулятора отметили, что она всегда была на хорошем счету, и от нее невозможно было ожидать подобного преступления.

«Она отличный специалист, шла на повышение, могла стать заместителем руководителя. Очень толковая и отзывчивая, всегда всем помогала. Никаких предпосылок для такого поступка не было», — рассказал один из сотрудников банка.

В то же время адвокат Ксении сомневается в том, что девушка могла вынести из банка целых 26 млн рублей и, чтобы этого никто не заметил.

«Должна быть экспертиза. В первую очередь, финансовая, бухгалтерская, которая бы подтвердила, какая конкретно пропала сумма. Как она воровала деньги? Раз за разом ей прощали кражи?» — задался вопросов адвокат Алексей Скворцов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата»). Согласно санкции статьи, женщине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, передает ТАСС.

В начале декабря стало известно, что кассир банка в городе Ачинске Красноярского края похитила 22,5 млн рублей. Недостачу в отделении заметили спустя несколько дней. За это время 30-летняя Анна Григорьева пыталась свести счеты с жизнью, угрожала самоубийством своему супругу. Затем похитившая деньги пропала.

Вскоре Григорьеву арестовали. Ачинский городской суд 16 декабря избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 24 дня, до 7 февраля 2022 года.

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