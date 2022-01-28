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Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы

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Суд арестовал троих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу в Нижнем Новгороде, на два месяца, передает РИА «Новости».

По данным следствия, несовершеннолетние вступили в сговор с целью нападения на школу «для убийства нескольких лиц на почте ненависти». Как сообщал Telegram-канал 112, подростки обменивались сообщениями в закрытом чате и готовили атаку на школу. Они также придумали «черный список», куда внесли тех, кто им «не угодил». Также сообщалось, что администратором канала был 16-летний гражданин Украины.

Из квартир подозреваемых были изъяты личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и компоненты для сборки СВУ, схемы расположения камер наблюдения в здании школы.

В ходе допроса один из них заявил, что ненавидит всех и мечтает поскорее попасть в ад, потому что «жить с Богом тяжко».

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