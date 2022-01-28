Опрос показал, как в мире относятся к внешней политике России

Треть опрошенных жителей Земли считает, что внешняя политика России стабилизирует ситуацию в мире, следует из данных глобального опроса, проведенного Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир, сообщает ТАСС.

Влияние внешней политики России на ситуацию в мире положительно оценили 29% опрошенных. Наиболее стабилизирующей ее посчитали в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%). Опрошенные в этих странах отметили положительное влияние России в мире чаще, чем сами россияне (44%).

Опрос проводился в конце 2021 года среди граждан 45 стран мира.

Декабрьский опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана, выявил, что более половины граждан США считают Китай главной угрозой для страны, Россия оказалась на втором месте. КНР опасается 52% респондентов, российскую угрозу на первое место поставили 14% опрошенных, замыкает тройку лидеров Северная Корея.