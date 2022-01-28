Захарова сообщила об освобождении блогера Котова в Египте с помощью российских дипломатов

Блогера Арсения Семеного, известного в соцсетях по фамилии Котов, удалось освободить в Каире при помощи российских дипломатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть», — написала она.

По словам Захаровой, до этого он разместил в социальных сетях публикацию о том, что российские дипломаты якобы не занимаются его проблемой, однако это, как отметила представитель МИД РФ, не соответствует действительности.

«Российские дипломаты его судьбой занимались сразу же после получения информации от него самого», — добавила она.

Ранее Котов написал в своем Instagram о нападении местных жителей и попытке грабежа во время его прогулки по городу Мусорщиков (Маншият-Насир) на окраине Каира. Он рассказал, что ему удалось отбиться и попросить помощи у полицейских, однако позже он сам был задержан для выяснения обстоятельств. По словам фотографа, он пять раз звонил в российские посольство, однако никакой помощи ему не предоставили.