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В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступают самые тяжелые последствия «омикрона»

Пшеничная: поражение легких при «омикрон»-штамме развивается после 9-10 дней болезни

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Global Look Press

Поражение легких в случае заражения «омикрон»-штаммом коронавируса развивается после 9-10-го дня болезни. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«В легких «омикрон» размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при «омикроне» также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9-10-го дня болезни», — сказала она.

По словам Пшеничной, «омикрон» концентрируется в верхних дыхательных путях в 10 раз больше, чем «дельта»-штамм. Специалист добавила, что в группе риска находятся в основном люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Тяжелое течение болезни может также наблюдаться у детей — у них она нередко проявляется в виде бронхиолита.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александра Горелова рассказала, что любой человек, которому ранее не приходилось переносить COVID-19, больше всего склонен к заражению новым вариантом «омикрон».

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