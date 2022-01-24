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«Новая газета» обратится в СК после высказываний Кадырова о журналистке Милашиной

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

«Новая газета» обратится в Следственный комитет РФ после высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова о журналистке Елене Милашиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В свою очередь сама «Новая газета» 24 января обнародовала заявление в ответ на слова Кадырова о правозащитнике, члене СПЧ при президенте РФ Игоре Каляпине и журналистке издания Елене Милашиной.

В нем сообщается, что конфликт начался с того, что «чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента». Речь идет о жене бывшего федерального судьи. Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Журналисты издания пишут, что «все это вызвало справедливое возмущение в российском обществе».

«Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — указано в заявлении «Новой».

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал покинувшего Россию бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и пообещал найти его. Кроме того, он заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

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