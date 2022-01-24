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Назван ночной симптом ранних стадий рака

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Одним из универсальных симптомов для определения ранних стадий рака является ночная потливость. Об этом со ссылкой на специалистов пишет газета Express.

Разные локализации злокачественных опухолей могут иметь специфические признаки, уточнили онкологи, но вот ночная потливость свойственна для многих видов этого заболевания.

Ночная потливость наблюдается у пациентов с лимфомой, лейкемией, раком костей или печени.

Также этот симптом может свидетельствовать о других заболеваниях. По информации медиков, организм больного раком человека имеет особенный гормональный фон, что приводит к интенсивному потоотделению.

Ночная потливость может сопровождаться учащенным сердцебиением и ознобом.

Когда рак вызывает лихорадку, ваше тело чрезмерно потеет, пытаясь остыть, пояснили врачи.

Ранее медики рассказали, как определить рак легких по пальцам. Самым очевидным симптомом этого вида онкологии является кашель. Другим тревожным знаком должны послужить регулярные инфекции грудной клетки. Человек часто чувствует во время их обострения боль при дыхании или кашле, одышку, усталость, потерю аппетита, сильную утомляемость. Может проявляться кашель с кровью или быстрая потеря веса.

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