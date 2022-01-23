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В России за сутки госпитализированы 6 211 пациентов с COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России за сутки госпитализированы 6 211 пациентов с коронавирусом, что на 37,3% меньше, чем 22 января. Об этом сообщает оперштаб.

По данным штаба, выявлено 63 205 новых заражений, 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 045 человек.

В Москве заразились 17 528 человек, в Санкт-Петербурге – 9 535, в Московской области – 7 056.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 112 летальных исходов, выздоровели 10 023 622 человека.

22 января в России были госпитализированы 9 902 человека с коронавирусом, что на 8,4% больше по сравнению с предыдущим днем.

Известно также, что штамм «дельта» выявлен в 51,9% случаев коронавирусной инфекции, вариант «омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 48,1% выявленных случаев по стране.

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