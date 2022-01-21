В Кремле ответили на вопрос о здоровье Путина после встречи с перенесшим COVID-19 Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин не переболел коронавирусом на фоне распространения «омикрон»-штамма и встречи с перенесшим COVID-19 белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Тьфу-тьфу-тьфу. Президент прекрасно себя чувствует. В рабочем настроении, работает», — рассказал Песков.

По его словам, Путин работает в «комбинированном режиме», сочетая очные мероприятия и видеоконференции с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Ранее Лукашенко рассказал, что снова переболел COVID-19 «на ногах», во второй раз он заразился «омикрон»-штаммом.

Он подчеркнул, что в России взяли «правильный курс» в борьбе с пандемией коронавируса — в основном амбулаторное лечение. При этом он указал, что отдельным категориям граждан все же «надо поберечься», но «особо переживать не надо, надо просто жить».

За последние сутки в России зафиксировано 49 513 новых случаев коронавирусной инфекции, это рекорд за все время пандемии.