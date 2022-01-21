В Мосгордуме предложили захоронить Ленина «рядом с родственниками»

Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил перенести тело бывшего советского лидера Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и захоронить рядом с родственниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — высказал мнение политик.

По его словам, на самом почетном месте страны не должен находиться человек, которые «за немецкие деньги» устроил государственный переворот в Российской Империи.

В начале января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ликвидировать некрополь у кремлевской стены и вынести из мавзолея тело Ленина. Он отметил, что захоронения на Красной площади являются «кощунством», поскольку это публичное место, где гуляют и развлекаются горожане.