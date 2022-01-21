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Инфекционист перечислил отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

Инфекционист Поздняков: взрослые переносят «омикрон» легче, чем предыдущие штаммы

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Александр Патрин/РИА «Новости»

Протекание болезни при «омикрон»-штамме коронавируса проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, «омикроном» можно заразиться и после вакцинации, но в большинстве случаев болезнь пройдет в легкой, либо вообще в стертой форме и не потребует каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения.

«История развития СОVID-19, вызванного «омикроном», тому свидетельство. Он развивается стремительно, вытесняет «дельту», заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжелых форм — низкий. Хотелось бы, чтобы то же самое было и у нас», — сказал врач.

Врачи также напомнил, что вакцинация по-прежнему остается наиболее эффективным медикаментозным терапевтическим решением для предупреждения развития тяжелых форм COVID-19.

Ранее главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков объяснил, что «омикрон»-штамм коронавируса стоит лечить противовирусными препаратами. По его словам, данный вариант COVID-19 очень быстро распространился в столице и по симптомам напоминает простуду: боль и першение в горле, заложенность носа. Поэтому, считает врач, при лечении «омикрона» нужно обращаться к более привычным методам лечения.

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