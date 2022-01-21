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Детеныш редкого животного впервые за 100 лет замечен в Приморье

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Web-zoopark.ru

Детеныш амурского горала впервые за 100 лет замечен в Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда», сообщает РИА «Новости».

«Ученые лично встретили самых редких копытных юго-западного Приморья — группу горалов с козленком, что впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в данном районе устойчивой размножающейся группировки этих краснокнижных животных», — пояснили в пресс-службе национального парка.

В 2017 году ученые обнаружили в парке пару размножающихся горалов, о существовании которых ранее были только предположения. Одновременно с этим, в России выпустили новую редакцию «Красной книги», в которую также попали амурские горалы. Тем не менее, животные начали размножение в дикой природе.

«Мне встретилась группа из четырех горалов, один из них – детеныш. Некоторых из них удалось издалека запечатлеть на камеру смартфона. Это место, так называемый Олений утес, занимает немало территории в северной части нацпарка, поэтому можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала. Теперь нам достоверно известно, что эти животные размножаются на «Земле леопарда», — рассказал сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Тимофей Петров.

Ранее в России краснокнижный леопард напал на домашний скот.

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