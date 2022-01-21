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На Украине начали распространять инструкции на случай начала войны

«Вести.ua»: Минкультуры Украины начал рассылать инструкции на случай начала войны

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РИА «Новости»

Министерство культуры и информационной политики Украины начало рассылать по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала войны, пишет «Вести.ua».

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны»», — сообщает издание.

Также указывается, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, минобороны и аппаратом главнокомандующего ВС Украины еще в июне разработал специальную брошюру на случай войны.

В последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине, заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией.

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