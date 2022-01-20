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Житель Иркутска оплатил спиртное выстрелом в потолок

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Иркутском магазине устроил стрельбу покупатель, не желавший платить за алкогольный напиток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление МВД.

«В торговый объект, расположенный на улице Дзержинского, зашел неизвестный, взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию», — рассказали в полиции.

В МВД добавили, что за стрельбу из оружия в населенном пункте нарушителю грозит штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией пистолета и патронов.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что огонь открыл 18-летний парень, предположительно из пневматического пистолета. Свой поступок он объяснил чрезмерной дозой выпитого.

Ранее трое неизвестных расстреляли мужчину из травматического оружия в торговом центре «Принц Плаза» на юго-западе Москвы.

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