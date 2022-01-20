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Киевляне подрались во время Крещенского купания, пока священник читал молитву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Оболонской набережной Киева, на берегу залива Днепра, во время купания на Крещение произошла потасовка. Об этом пишет Telegram-канал Big Kyiv.

На опубликованном видео слышно, как священник перед купаниями читает молитву. В это время полуголый мужчина пытается напасть на группу людей на набережной — полностью одетых. Что именно не поделили между собой участники конфликта, неизвестно.

В драку почти мгновенно вмешались патрульные и работники Муниципальной стражи. Вскоре зачинщика конфликта силой увел полицейский.

После задержания правоохранители оттащили агрессора подальше от места драки, но затем разрешили вернуться и одеться. Позже у нападавшего диагностировали телесные повреждения. Чем завершился конфликт, не уточняется.

Ранее врач назвал допустимый способ употребления алкоголя во время купаний на Крещение.

О том, как прошли крещенские купания в России — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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