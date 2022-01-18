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Суд заочно арестовал подозреваемых по делу о захвате самолета в 2001 году

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Konstantin Von Wedelstaedt/Wikimedia Commons

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Дени и Ирисхана Арсаевых, которых обвиняют в захвате российского самолета Ту-154 в марте 2001 года. Об этом пишет
ТАСС со ссылкой на суд.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Дени Арсаеву и Ирисхану Арсаеву меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — рассказал собеседник агентства.

Дени и Ирисхан Арсаевы являются захватчиками самолета Ту-154, летевшего из Турции в Россию в 2001 году. На борту самолета находились 12 членов экипажа и 162 пассажира, в том числе террористы.

В московский суд поступило два ходатайства об избрании меры пресечения для братьев Арсаевых — Дениса (Дени Магомедзаев) и Ирисхана. В 2001 году они вместе с отцом Супьяном захватили самолет, который летел из Стамбула в Москву. Угрожая взорвать лайнер, они изменили маршрут и посадили его в Саудовской Аравии. Главное требование угонщиков — вывод российских войск из Чечни. В военном конфликте погибли родственники Супьяна, а сам он остался инвалидом. О том, почему именно сейчас вспомнили про трагедию — в материале «Газеты.Ru».

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