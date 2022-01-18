Детский омбудсмен оценила вероятность введения обязательной вакцинации детей от COVID-19

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с агентством «Интерфакс» оценила вероятность введения в России обязательной вакцинации детей от COVID-19.

По ее словам, речи о том, чтобы обязать детей вакцинироваться, не идет.

«Никакой принудительной вакцинации не планируется, это все будет только с согласия законных представителей. <...> Мы можем рассказывать людям о тех последствиях, которые могут быть и давать право выбора», — сказала она.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее сообщалось, что в будущем против коронавируса будут прививать в том числе детей младше двух лет, но это произойдет поэтапно, после проведения всех клинических испытаний. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.