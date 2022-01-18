Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Наибольшее число завозных случаев «омикрона» в Москве связано... 18:59
В Москве зарегистрирован 1 241 случай штамма «омикрон» 18:59
Посол Белоруссии в России Семашко госпитализирован 18:58
Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе США 18:56
Художник, рисующий одновременно ртом, ногами и руками, удивил соцсети 18:55
Сторонники QAnon сообщили о появлении двойника Трампа 18:54
Агент футболиста «Барселоны» рассказал об угрозах со стороны каталонского... 18:53
В оргкомитете Евро прокомментировал желание России подать заявку на проведение... 18:47
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах... 18:45
Опубликован федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту в России 18:41

Детский омбудсмен оценила вероятность введения обязательной вакцинации детей от COVID-19

Детский омбудсмен Львова-Белова: принудительной вакцинации детей от COVID-19 в РФ не будет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с агентством «Интерфакс» оценила вероятность введения в России обязательной вакцинации детей от COVID-19.

По ее словам, речи о том, чтобы обязать детей вакцинироваться, не идет.

«Никакой принудительной вакцинации не планируется, это все будет только с согласия законных представителей. <...> Мы можем рассказывать людям о тех последствиях, которые могут быть и давать право выбора», — сказала она.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее сообщалось, что в будущем против коронавируса будут прививать в том числе детей младше двух лет, но это произойдет поэтапно, после проведения всех клинических испытаний. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть