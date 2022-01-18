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Сына судьи Арбитражного суда Москвы заподозрили в организации четырех убийств

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Сына судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат и бывшего заместителя генпрокурора России Ивана Кондрата заподозрили в организации нескольких убийств, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, Николая Кондрата подозревают в организации четырех убийств. В сообщении говорится, что первой жертвой предполагаемого заказчика стал его водитель Кирилл Игитханян. Его тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в апреле прошлого года в Подмосковье.

Другие убийства удалось предотвратить благодаря задержанию преступников. Как писали «Известия», первое убийство Кондрат запланировал в сентябре 2020 года, мишенью оказалась молодая предпринимательница. Вторым человеком, убийство которого, по версии следствия, планировал Кондрат, стал владелец офисного центра в Москве, у которого подозреваемый арендовал помещение.

Николая Кондрата задержали по подозрению в организации убийства Кирилла Игитханяна 21 декабря 2020 года.

Исполнителя убийства, Никиту Мацнева, уже осудили на 8,6 лет в колонию строгого режима. Мацнев заключил досудебное соглашение, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

В ноябре 2021 года против матери Кондрата возбудили уголовное дело за посредничество во взяточничестве.

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