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190-летний Джонатан стал старейшей черепахой в мире

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Кадр из видео/St Helena Government/Youtube

Черепаха Джонатан с острова Святой Елены официально признана самой старой черепахой в истории. Как сообщается на сайте Книге рекордов Гиннесса, ему 190 лет.

По информации сайта, Джонатан с возрастом ослеп и потерял обоняние, поэтому ветеринары ежедневно подкармливают его с рук. Тем не менее, у него отличный слух, и он всегда отличает голос ветеринара Джо Холлинса, который приносит ему еду.

Точный возраст черепахи неизвестен, однако когда его вывезли с родных Сейшельских островов в 1882, он уже был полностью зрелым, в связи с чем ученые считают, что ему на тот момент было как минимум 50 лет. Тогда его привезли в качестве подарка губернатору острова святой Елены, в саду которого он и прожил большую часть за жизни.

За время черепахи был сделан первый в истории телефонный звонок, было снято первое видео, прошло две мировые войны, а человечество достигло космоса. Тем не менее, его привычки не изменились — в солнечные и не слишком жаркие дни Джонатан любит принимать солнечные ванны, а когда холодно — зарываться в листве или скошенную траву, прячась там весь день.

Несмотря на почтенный возраст рептилии, смотрители парка сообщают, что с сексуальным здоровьем у него все в порядке и его часто можно заметить в любовных играх с другими черепахами, населяющими сад. Говоря о вкусовых привычках Джонатана, то его любимая еда — капуста, морковь, яблоки и, в особенности — салатные листья.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал портрет, сделанный из нити длиннее, чем высота Эльбруса.

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