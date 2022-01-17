Американка, взорвавшая кислородный баллон сигаретой, попала в больницу

Жительница Сан Хосе в Калифорнии попала в больницу после того, как закурила сигарету, одновременно используя кислородный баллон. Об этом сообщает San Diego Union Tribune.

О пожаре сообщил сосед женщины, который попытался сначала самостоятельно его потушить, а когда не смог — вызвал пожарных.

Прибывшие на место инцидента пожарные быстро локализовали огонь в комнате хозяйки. По их информации, серьезного ущерба имуществу не было — пострадало только постельное белье и матрас, а сам дом некоторое время был заполнен дымом.

Тем не менее виновницу инцидента пришлось госпитализировать. Издание не сообщает о состоянии ее здоровья и тяжести повреждений на данный момент.

Ранее сообщалось об американке, попавшей в больницу после того, как она съела слишком много роллов.