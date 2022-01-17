Под Иркутском сгорела майнинговая ферма

В городе Ангарске, рядом с Иркутском, сгорела майнинговая ферма. Звонок с сообщением о возгорании поступил в ГУ МЧС в 4:51 по местному времени (23:51 мск). Об этом сообщает РИА «Новости».

В итоге выгорела территория на площади 900 кв.м. Когда пожарные прибыли на место, в огне была вся кровля.

Цех был расположен на улице Пионерская. В нем майнинговая ферма соседствовала с помещением по производству мебели. В 5:40 (00:40 мск) огонь был локализован. В 06:17 (01:17 мск) открытое горение удалось ликвидировать.

На пожаре работали 23 человека и 6 единиц техники. Предварительно причиной пожара считается короткое замыкание проводки.

Иркутская область получила статус столицы майнинга. Так, 22 октября 2021 года в Иркутской области сгорел дом, в котором работала незаконная майнинговая ферма. Благодаря действиям спасателей пожар не перекинулся на другие дома, в которых в ночное время находились люди.