В заброшенной усадьбе под Калининградом нашли повешенную собаку

В поселке Рыбкино Калининградской области на территории заброшенной усадьбы нашли повешенную собаку. Об этом пишет местное издание «Клопс».

Мертвое животное обнаружили в подвале. Труп собаки мумифицировался, очевидец, поделившийся информацией с изданием, предположил, что тело собаки провело в подвале не меньше года.

В региональном управлении МВД пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в Салавате скончалась дворовая собака Жуля, изнасилованная зоофилом. Животное обнаружили в подъезде дома №4 по улице Бочкарева. Собака была без сознания, у нее зафиксировали разрыв половых органов, ей оказали помощь и принесли ветеринарам, но медики не смогли спасти животное.

Местные жители обратились в полицию с заявлением о зоофилии. На камеры наблюдения попал мужчина, который занес собаку в подъезд. С его слов, животное попало под машину, а он, в свою очередь, занес его в дом. Пользователи социальных сетей усомнились в этом. А по словам местных активистов, за последнее время это уже второй случай: около месяца назад они занимались лечением изнасилованной собаки.