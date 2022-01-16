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В Японии нашли связь между кишечной палочкой и низкой смертностью от COVID-19

Японские ученые: кишечная бактерия Collinsella снижает риск летального исхода от COVID-19

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Сотрудники Нагойского университета в Японии обнаружили возможную связь между кишечной бактерией рода Collinsella в организме человека и низкой смертностью при заражении COVID-19. Об этом сообщается в статье The Japan Times.

Специалисты проанализировали данные секвенирования кишечных микроорганизмов у 953 здоровых людей в 10 странах из общедоступной базы данных. Согласно исследованию, проведенному Медицинским университетом префектуры Киото, одна из кишечных бактерий колинселла (Collinsella) может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая подавляет связывание коронавируса с рецепторами клеток человека и, как следствие, потенциально смертельный иммунный ответ, называемый цитокиновым штормом. Таким образом, сделали вывод специалисты, большое число этих бактерий в кишечнике связано с подавлением активности инфекции, бактерии обеспечивают легкие симптомы заражения коронавирусом и дают низкую вероятность летального исхода.

По информации специалистов, в странах с низкими показателями смертности от коронавируса — в Южной Корее, Японии и Финляндии — энтеротип с наибольшим количеством коллинселлы был доминирующим, а в Бельгии, Великобритании, Италии и США с высокой смертностью преобладали энтеротипы с низкими уровнями коллинселлы.

Ранее американские ученые открыли мощные антитела, нейтрализующие «омикрон»- и «дельта»-штаммы коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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