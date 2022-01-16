Губернатор Техаса заявил, что все заложники в синагоге освобождены

Губернатор Техаса Грэг Эбботт на своей странице в Twitter сообщил, что все заложники в синагоге города Колливилль освобождены, они не пострадали.

«Молитвы были услышаны. Все заложники на свободе, [они] живы и невредимы», — пишет губернатор.

При этом корреспондент CNN Эд Лавандера написал в Twitter, что в синагоге был слышен звук взрыва и выстрелов. Он отметил, что заявление об губернатора не было подтверждено правоохранительными органами штата.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в Техасе мужчина захватил заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут». «Я умру. Не плачьте обо мне», — также повторяет мужчина. После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Мужчина потребовал освободить свою сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.