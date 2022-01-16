Власти Чили объявили угрозу цунами из-за вулкана в Королевстве Тонга

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (ONEMI) Чили на странице в Twitter предупредило об угрозе цунами в шести регионах страны после извержения вулкана в Королевстве Тонга.

«Основываясь на новых оценках Гидрографической и океанографической службы ВМС Чили объявила угрозу цунами для прибрежных районов региона Лос-Лагос», — говорится в сообщении.

Позже управление расширило действие «красного» уровня тревоги из-за цунами в прибрежных коммунах регионов Арика-и-Паринакота, Тарапака, Атакама, Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос. Ведомство обязало жителей этих регионов эвакуироваться в безопасную зону

Еще в семи регионах страны власти Чили рекомендовали покинуть пляжи.

«Колебания моря есть, нужно дождаться понижения», — предупреждают в экстренных службах Курильских островов, до которых могут добраться волны цунами, образовавшиеся после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапа. Это стало поводом для беспокойства жителей сразу нескольких стран, в том числе — Японии, США, Фиджи, Самоа, Австралии и Новой Зеландии. А в Тонге пришлось эвакуировать короля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».