Представитель ВОЗ в России оценила опасность «омикрон»-штамма коронавируса

«Омикрон»-штамм коронавируса менее опасен, чем предыдущие варианты этой инфекции. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Есть сейчас доказательства, что, кажется, омикрон менее серьезный, чем [предыдущие штаммы], но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания», — сказала она.

Ранее эксперты ВОЗ рассказали, что симптомами заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса могут служить одышка, утомляемость, а также диарея или рвота. Специалисты организации отметили, что обнаруженный в ноябре прошлого года вариант вируса становится доминирующим штаммом во всем мире.

Медики пояснили, что симптомами заражения могут служить сложности с дыханием или одышка, утомляемость, боль в мышцах или теле, а также головная боль или боль в горле, заложенность носа.