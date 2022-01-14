Потерявшийся хаски из Челябинска сменил пять маршруток, чтобы найти хозяина

Хаски из Челябинска по кличке катался на маршрутках, чтобы добраться до своего хозяина, но получилось это далеко не сразу, сообщает kp.ru.

Во время новогодних «каникул» в соцсетях появился пост о том, что на автостанции Копейска в маршрутке заметили пса, судя по всему, домашнего. Хаски зашел в микроавтобус, сел на сиденье и смотрел в окно.

В других объявлениях сообщалось, что питомца нашли зоозащитники и стали искать его хозяина или передержку. Позже местный житель написал, что уже приютил собаку, — именно так настоящий хозяин и нашел своего потерянного друга.

Как выяснилось, пес и хозяин живут в Челябинске, но однажды Бэмби потерялся во время прогулки и оказался в Копейске, примерно в 15 км от дома. Устав, пес решил вернуться домой и воспользоваться транспортом Из первой маршрутки, куда сел пес, его выгнали, но животное не растерялось и выбрало другой транспорт. Периодически Бэмби бродил среди людей и грелся в подъездах. Всего хаски сменил четыре-пять маршруток, чтобы добраться домой.

Ранее сообщалось, что хозяйка сшила для кота специальную сумку, чтобы взять его на восхождение в Альпах. Кота хотели отдать в приют для бездомных животных, но женщина решила забрать его к себе. Она, правда, редко бывает дома, потому что постоянно путешествует.