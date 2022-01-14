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Потерявшийся хаски из Челябинска сменил пять маршруток, чтобы найти хозяина

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Хаски из Челябинска по кличке катался на маршрутках, чтобы добраться до своего хозяина, но получилось это далеко не сразу, сообщает kp.ru.

Во время новогодних «каникул» в соцсетях появился пост о том, что на автостанции Копейска в маршрутке заметили пса, судя по всему, домашнего. Хаски зашел в микроавтобус, сел на сиденье и смотрел в окно.

В других объявлениях сообщалось, что питомца нашли зоозащитники и стали искать его хозяина или передержку. Позже местный житель написал, что уже приютил собаку, — именно так настоящий хозяин и нашел своего потерянного друга.

Как выяснилось, пес и хозяин живут в Челябинске, но однажды Бэмби потерялся во время прогулки и оказался в Копейске, примерно в 15 км от дома. Устав, пес решил вернуться домой и воспользоваться транспортом Из первой маршрутки, куда сел пес, его выгнали, но животное не растерялось и выбрало другой транспорт. Периодически Бэмби бродил среди людей и грелся в подъездах. Всего хаски сменил четыре-пять маршруток, чтобы добраться домой.

Ранее сообщалось, что хозяйка сшила для кота специальную сумку, чтобы взять его на восхождение в Альпах. Кота хотели отдать в приют для бездомных животных, но женщина решила забрать его к себе. Она, правда, редко бывает дома, потому что постоянно путешествует.

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