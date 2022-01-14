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Названы сроки начала выдачи сертификатов по антителам

Голикова: изменения для выдачи сертификатов по антителам должны принять до 1 февраля

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Изменения, после которых выдача сертификатов станет возможной по уровню антител, должны принять до 1 февраля. Об этом в ходе брифинга по ситуации с COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы и предполагаем, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля 2022 года», — сказала она.

Речь идет о россиянах, которые ранее получали положительный результат теста на COVID-19, но не обращались к врачу, а также о тех, кто перенес болезнь бессимптомно и не заметил этого, однако имеет антитела.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что новые сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции оформляются уже на год.

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