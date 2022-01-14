На Сахалине 10-летняя девочка провела ночь в собачьей будке

На Сахалине десятилетнюю девочку, пропавшую в метель, обнаружили в собачьей будке — там девочка провела всю ночь, сообщает портал actv.

Девочка пропала вечером 13 января. По рассказам очевидцев, незадолго до исчезновения ребенка видели играющей с собакой.

К поискам школьницы подключились полицейские и волонтеры Углегорска, до утра они исследовали подвалы и чердаки, осматривали коллекторы и подъезды, а также опрашивали местных жителей. Правоохранители также обратились к спасателям, управляющим компаниям и в другие службы, готовился выезд в район вездехода от МЧС.

Спустя время один из волонтеров заглянул в собачью будку во дворе, которая находилась в 500 метрах от дома, где жила девочка. Там он и нашел пропавшего ребенка в обнимку с собакой. Девочку госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожает, уточнили в полиции.

Издание также сообщило, что в Шахтерске в тот же день пропал еще один ребенок — девятилетний мальчик. Он также ушел из школы и не вернулся домой, в то время как разыгралась метель. В результате ребенка нашли в гостях у его друга.

Ранее стало известно, что пропавшего в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика нашли мертвым.