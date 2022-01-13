В Петербурге за плохую уборку снега и наледи выписали штрафы на 40 млн рублей

В Санкт-Петербурге организациям назначили штрафы на общую сумму более 40 млн руб. за плохую уборку снега и наледи. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

«Всего с начала снегопадов ГАТИ за ненадлежащую зимнюю уборку назначила организациям штрафов на сумму 40 миллионов 840 тысяч рублей», — указано в сообщении.

12 января петербургские организации получили штраф на 700 тыс. руб.

По данным СМИ, в Петербурге следственные органы возбудили два уголовных дела после госпитализации двух человек, получивших травмы от упавшей с крыш наледи.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы маленькая девочка пострадала в результате падения снега с крыши.

В конце декабря в подмосковном городе Жуковский сосулька упала с крыши на восьмилетнюю девочку, ребенка госпитализировали.