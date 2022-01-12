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Назван срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19

Врач Виноградов: инсульт возможен у перенесших COVID-19 в первые недели после выписки

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Главный невролог Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Олег Виноградов заявил, что инсульт возможен у перенесших COVID-19 в первые недели после выписки. Об этом сообщает kp.ru.

Врач отметил, что по данным исследований, общий показатель инсультов после всех видов коронавируса, в том числе легких и бессимптомных, составляет порядка 1,3%.

По словам Виноградова, у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, с цитокиновым штормом, риск инсульта значительно выше, чем у остальных. Тем, кто уже переболел коронавирусом, врач советует подобрать индивидуальную схему профилактики.

Виноградов также выделил две группы людей, у которых может быть повышена угроза сосудистых осложнений при заражении COVID-19. В первую он включил пациентов с уже зафиксированными факторами риска инсульта. Во вторую – людей, болеющих тяжелой формой коронавируса, которая сама по себе приводит к созданию условий для тромбообразования.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом коронавируса «омикрон» сразу 100 человек.

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