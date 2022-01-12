США ввели санкции против российской компании

Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании Parsek и гражданина России Романа Алара за связи с КНДР. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Кроме того, в санкционный список попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в России — в Москве и Владивостоке.

Как уточнили в министерстве, введение ограничительных мер в отношении них принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

10 декабря 2021 года Минфин США ввел санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина за то, что те якобы спонсировали получение сотен студенческих виз для строителей из Корейской Народно-Демократической Республики в Россию. В министерстве подчеркнули, что некоторые из этих граждан КНДР могли быть связаны с созданием оружия массового поражения (ОМУ) в Северной Корее. Средства, полученные корейскими строителями, могли быть использованы для поддержки программы ОМУ КНДР, утверждает американское ведомство.

Также Минфин США ввел санкции в отношении 14 физических и 9 юридических лиц в Китае, Бангладеш, Северной Корее и Мьянме.

В ноябре 2021 года Россия и Китай призвали Совет Безопасности ООН к ослаблению санкций в отношении КНДР, возобновив попытку 2019 года снять запрет на экспорт Северной Кореей морепродуктов и текстиля, а также на импорт очищенной нефти в эту страну. Согласно резолюции, Пекин и Москва предложили Совбезу ООН отказаться от действующих санкций «с целью повышения уровня жизни гражданского населения» в северокорейском государстве.