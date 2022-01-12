МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина.

По данным ведомства, мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД в такси. Он пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля.

Уточняется, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что 11 января Розин был ранен и позднее умер в больнице. При этом потерпевший успел сообщить, кто стрелял в него. Речь идет жителе Ковернинского района 1982 года рождения. В Розина выстрелили из охотничьего ружья.

В городе был введен план «Перехват». Вероятной версией убийства народного избранника мог стать конфликт с его участием на работе.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по факту убийства депутата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).