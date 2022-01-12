В Екатеринбурге почти 100 школ эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Почти 100 школ в Екатеринбурге были эвакуированы из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации города.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09.00 (07.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — указано в сообщении.

По данным E1.ru, большинство учащихся отправили домой. Некоторых детей укрыли от холода соседние школы.

5 января неизвестный сообщил о «минировании» всех торговых центров Москвы и Подмосковья, часть из них эвакуирована на время проверки.

Около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина на Лубянке были выведены на улицу. Также был эвакуирован торговый комплекс «Шоколад» в Реутове.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.