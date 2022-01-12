При столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей

В аварии с участием автобуса и легкового автомобиля, которая произошла на юге Красноярского края погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

«Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двое из которых являлись несовершеннолетними», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в среду, 12 января, в 09:15 (05:15 по московскому времени) в районе поселка Кошурниково Курагинского района.

В автобусе находились 15 человек. Трое из них пострадали, им потребовалась медицинская помощь.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП в Мытищах, в результате которого погиб ребенок 2020 года рождения.