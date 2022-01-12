В Казахстане ввели запрет на штрафы по кредитам во время ЧП

Власти Казахстана вводят запрет на штрафы и пени за просрочку платежей по кредитам для физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения режима ЧП. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что соответствующий приказ был принят агентством накануне, 11 января.

«На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа», — сказала Абылкасымова.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков.

Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным на 11 января, в Казахстане за нарушение режима ЧП привлекли к ответственности более двух тысяч человек. Кроме того, власти республики начали 412 досудебных расследований против участников беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам.