В Аргентине зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило о наибольшем с начала пандемии коронавирусной инфекции суточном проросте заболевших — 134 439 человек. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство добавляет, что SARS-CoV-2 за 24 часа унес жизни 52 человек.

Всего за время пандемии Covid-19 в стране было зафиксировано 6 533 635 зараженных коронавирусом. Общая смертность от инфекции составляет 117 595 летальных исходов.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 января. Тогда было выявлено 110 533 случаев COVID-19.

Ранее университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США зарегистрировано 60 062 077 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, на страну приходится пятая часть глобального числа заболевших — всего в мире зарегистрировано 306 591 553 случая инфекции.

С начала пандемии в Соединенных Штатах коронавирус унес жизни 837 504 человек. Общемировая смертность от COVID-19 — 5 487 548 летальных исходов.