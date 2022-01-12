Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол Антонов призвал США «сделать совсем немного» 07:00
Смолов успешно прошел медосмотр в «Динамо» 06:58
Россиянам рассказали, какой стаж не учтут при начислении пенсии 06:55
Кардашьян и Мейвезера заподозрили в мошенничестве с криптовалютой 06:47
Четыре человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Красноярском... 06:41
Врач рассказал о «сюрпризе» от штамма «омикрон» 06:29
Глава МИД Франции заявил о возвращении «нормандского формата» в рабочее... 06:26
В Москве в среду ожидаются небольшой снег и до -12°C 06:22
«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Кучерова 06:11
Премьер-министр Казахстана назвал главную задачу нового правительства 06:04

В Аргентине зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19

Аргентинские медики выявили за сутки более 134 тыс. случаев COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило о наибольшем с начала пандемии коронавирусной инфекции суточном проросте заболевших — 134 439 человек. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство добавляет, что SARS-CoV-2 за 24 часа унес жизни 52 человек.

Всего за время пандемии Covid-19 в стране было зафиксировано 6 533 635 зараженных коронавирусом. Общая смертность от инфекции составляет 117 595 летальных исходов.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 января. Тогда было выявлено 110 533 случаев COVID-19.

Ранее университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США зарегистрировано 60 062 077 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, на страну приходится пятая часть глобального числа заболевших — всего в мире зарегистрировано 306 591 553 случая инфекции.

С начала пандемии в Соединенных Штатах коронавирус унес жизни 837 504 человек. Общемировая смертность от COVID-19 — 5 487 548 летальных исходов.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть