В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров

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Chris Wattie/Reuters

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего рассказал о планах взымать с отказывающихся от вакцинации против коронавируса взнос при отсутствии противопоказаний. Премьер сообщил об этом в Facebook.

«Несмотря на то, что непривитые взрослые составляют 10% населения, на них приходится половина госпитализаций в связи с COVID в отделения интенсивной терапии. Это огромная нагрузка на нашу систему здравоохранения. Поэтому мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам», — написал он.

Сумма взноса пока не определена, отметил Лего, подчеркнув, что она будет «значительной».

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Олег Матвейчев допустил введение административной или уголовной ответственности за пропаганду отказа от вакцинации.

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Коронавирус 2019-nCoV
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