Источник сообщил о перестановках в руководстве Академии ФСБ

Глава Академии ФСБ генерал-полковник Евгений Сысоев покинул пост, временно исполняющим обязанности академии ФСБ назначен его заместитель, генерал-майор Николай Плотников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к академии.

О кадровых перестановках в ФСБ ранее также сообщал Telegram-канал Baza. По их информации, Сысоев с 1 января был назначен на должность главы Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ).

На сайте АТЦ СНГ указано, что назначение Сысоева в качестве руководителя центра было утверждено решением Совета глав государств СНГ от 15 октября 2021 года.

В задачи Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств входит обеспечение взаимодействия соответствующих органов постсоветских стран, входящих в СНГ, в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева.