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Отец девятилетней студентки МГУ ответил на заявления о пропуске ею экзаменов

Отец студентки МГУ Тепляковой: Алиса не пропускала экзамены без уважительной причины

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Евгений Филиппов/РИА «Новости»

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что дочь продолжает учебу в университете, сообщает РИА «Новости».

«Ребенок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные», — сказал он.

По словам отца, Алиса не пропускала экзамены без уважительной причины, не объяснив при этом, о какой уважительной причине идет речь.

«Мы не будем комментировать персональные данные ребенка. <...> Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины. Естественно, я могу это доказать», — добавил Тепляков.

Ранее в пресс-службе психфака МГУ сообщили, что уже больше двух недель от Тепляковой нет известий, до родителей дозвониться не удалось. На зачетах и экзаменах девочка не появлялась.

29 декабря Теплякова не приехала сдавать экзамены. Неделей ранее, когда Алиса сдавала свой первый экзамен, ее отец Евгений Тепляков напал на завкафедрой факультета психологии в присутствии своей дочери. Он отрицал факт потасовки, заявляя, что пытался прорваться в учебную часть из-за «незаконного лишения свободы ребенка» в ходе экзамена. Потасовка происходила на глазах у его дочери. В пресс-службе факультета уточнили, что, ответив неправильно, юная студентка расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а Евгений «устроил скандал».

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