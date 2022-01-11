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В США уволили двух полицейских, игравших в Pokemon Go вместо преследования грабителей

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Лос-Анджелесе из органов полиции были уволены Луи Лозано и Эрик Митчелл за то, что в 2017 году проигнорировали информацию о проходящей поблизости операции по поимке грабителей, вместо этого играя в популярную игру Pokémon GO. Об этом сообщает «Би-би-си».

В ходе разбирательства было выявлено, что офицеры проигнорировали сообщение по рации с просьбой обеспечить прикрытие во время операции по поимке грабителей неподалеку.

Изначально Лозано и Митчелл отрицали, что слышали радиоэфир, однако позже появились видеоматериалы, снятые на камеру, находившуюся в полицейской машине. По информации издания, там отчетливо слышен призыв поддержать коллег, однако мужчины все это время пытались поймать Снорлакса в Pokémon GO, в связи с чем сделали вид, что ничего не услышали.

В июле 2021 года «Газета.Ru» сделала подборку самых курьезных случаев в Pokémon GO в честь пятилетия всемирно известной видеоигры.

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