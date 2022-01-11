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Минобороны продолжит вывозить граждан России из Казахстана до полного выполнения задачи

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министерство обороны России продолжает вывоз из Алма-Аты российских граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно данным Минобороны, в настоящее время в алма-атинском аэропорту готовится еще один военно-транспортный самолет Ил-76 со 145 гражданами России на борту для доставки на подмосковный аэродром «Чкаловский».

В течение последних дней на самолетах Минобороны Казахстан покинули 1 719 граждан России и других государств.

Ранее генеральное консульство РФ в Алма-Ате сообщило, что регистрация россиян на эвакуационные рейсы из казахстанского города в Россию приостанавливается в связи с загруженностью.

До этого Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты не будет осуществляться как минимум до 15 января.

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