Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ о пропуске девочкой экзаменов

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил, что СМИ распространяют ложную информацию о его дочери. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее в пресс-службе психфака МГУ сообщили, что уже больше двух недель от Тепляковой нет известий, до родителей дозвониться не удалось. На зачетах и экзаменах девочка не появлялась.

«Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — заявил Тепляков.

29 декабря Теплякова не приехала сдавать экзамены. Неделей ранее, когда Алиса сдавала свой первый экзамен, ее отец Евгений Тепляков напал на завкафедрой факультета психологии в присутствии своей дочери. Он отрицал факт потасовки, заявляя, что пытался прорваться в учебную часть из-за «незаконного лишения свободы ребенка» в ходе экзамена. Потасовка происходила на глазах у его дочери. В пресс-службе факультета уточнили, что, ответив неправильно, юная студентка расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а Евгений «устроил скандал».