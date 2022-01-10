Россия потратит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Россия в 2022 году выделит 58 млн на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры. Об этом сообщает администрация города.

«Размер финансирования программы существенно увеличен», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Байконур в Казахстане Константин Бусыгин заявил, что власти закупят дополнительное продовольствие для спецхранилищ. Об этом он сообщил на заседании общественного совета города.

До этого сообщалось, что в городе Байконур до 19 января установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Жителей города призвали не поддаваться панике и слухам, подчеркивая, что ситуация в Байконуре остается «стабильной и контролируемой».

Позднее в администрации уточнили, что в городе будет ограничен проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочные пункты. Кроме того, будет введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Помимо этого, работа общепита будет ограничиваться временем с 9.00 до 22.00, а с 23.00 будут действовать ограничения на нахождение в общественных местах и перемещение граждан.