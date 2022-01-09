В МИД зарегистрировали около 1600 граждан, желающих вернуться в Россию из Казахстана

По состоянию на 9 января, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее стало известно, россиянам, находящимся в Алма-Ате, будут доступны вывозные рейсы 9 января с 14.00 до 15.00 мск. За полет отвечает авиация Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что первые три самолета, в которых находятся российские граждане, вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский. Данные самолеты военно-транспортной авиации задействованы для эвакуации соотечественников.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

В МИД России рекомендовали россиянам, находящимся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах, обеспечив себя заранее запасами продуктов и питьевой воды.