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В Бразилии скала обрушилась на отдыхающих и убила двух туристов

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Большой кусок скалы обрушился на катера в округе Капитолиу в Бразилии, сообщает Folha De St. Paolo.

Инцидент произошел в известном туристическом месте Минас-Жерайс. На видео, распространенном в соцсетях, виден момент, когда в воду падает каменная глыба. В результате падения три судна были повреждены, два из них затонули. Пострадали как минимум двое мужчин, их личности пока не установлены.

Спасатели сообщают о десятках пострадавших — ранены как минимум 32 человека. По предварительным данным, большинство пострадавших — туристы. На место были отправлены группы водолазов. По предварительным оценкам, в спасательной операции задействовано около 40 человек.

Глава округа, где произошел инцидент, Криштиану Силва выразил соболезнования семьям погибшим и подтвердил, что результатом несчастного случая стало падение части скалы. Инцидент мог начаться от «напора воды» в районе каньонов, вызвавшего обрушение скал и скальных сооружений.

Ранее разрушенный ураганом город в США показали на видео.

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