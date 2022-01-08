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Девять человек скончались от отравления метиловым спиртом в Тюмени

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Девять человек умерли, предположительно, от отравления метиловым спиртом в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Тюмень №1 со ссылкой на региональное управление СК.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых — 1971, 1993, 1974 и 1987 года рождения.

Уточняется, что спиртосодержащая жидкость, повлекшая отравление, был приобретена в торговых точках. Пострадавшие купили водку одной и той же марки в магазинах на Ставропольской и Рижской.

Ранее стало известно, что в Казани три человека скончались, предположительно, отравившись суррогатным алкоголем. По предварительным данным, компания распивала суррогатный виски.

Еще одну пострадавшую женщину доставили в городскую больницу Казани. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, уточнили в региональном Минздраве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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